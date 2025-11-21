С 1 января продукты и товары в Бурятии подорожают еще на 2%

В третьем чтении принят закон о повышении НДС с 1 января 2026 года до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров (молоко, хлеб, яблоки, детские товары и др.). От этом сообщают «Ведомости». Это следует из соответствующего документа.Также одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС: до 20 млн руб. – с 2026 г., до 15 млн руб. – с 2027 г., до 10 млн руб. – с 2028 г.Изначально планировалось, что порог годовой выручки предпринимателей, при котором они должны перейти на уплату НДС, будет снижен с 60 млн до 10 млн руб. Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что правительство учло предложения по налоговой системе, по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса. Дополнительные средства от повышения в Бурятии НДС и перехода малого бизнеса с УСНО на общую систему налогообложения пойдут в федеральный бюджет на сокращение дефицита и другие цели.Фото: Номер один