21.11.2025 в 09:15

В сельском хозяйстве Бурятии обнаружили парадокс

Аграрии имеют возможность орошать свои поля, но не делают этого
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии под председательством министра сельского хозяйства Амгалана Дармаева прошло совещание по развитию мелиоративного комплекса республики. 

Как отметил в своем выступлении руководитель Байкалмеливодхоза Виталий Калашников, республика серьезно отстает от соседей по плодородию почв. Содержание гумуса, основного показателя плодородия, составляет лишь 2%. Для сравнения, в Иркутской области этот показатель равен 7,5%, а в Забайкальском крае - 7,3%.
 
Не менее острой является проблема влагообеспечения. За вегетационный период в Бурятии выпадает в среднем 270 мм осадков, что значительно меньше, чем у соседей: 400 мм в Иркутской области и 300 мм в Забайкальском крае.

Именно эти сложные условия в советское время побудили власти активно строить мелиоративные системы. На сегодняшний день их потенциал составляет 178 тысяч гектаров - это самый высокий показатель среди соседних регионов. Однако сейчас эти мощности простаивают: из 178 тыс. га в работе находится менее половины - около 82 тыс. га. При этом, как подчеркнули на совещании, в течение последних девяти лет на восстановление этих систем направлялись значительные федеральные средства.
 
Парадоксальная ситуация сложилась с крупными хозяйствами, пострадавшими от засухи в этом году. Такие предприятия, как ООО СП «Тугнуй», ООО «Бичура», ООО «Буян» и ООО «Ярикто», имея на балансе оросительные системы, не используют их. Руководители хозяйств ссылаются на высокие эксплуатационные затраты и нехватку трудовых ресурсов. Как отмечают аграрии, первоначальный эффект от увеличения урожайности впечатлял, но в итоге от использования мелиорации отказались из-за финансовых трудностей.
 
В противовес этой тенденции прозвучал позитивный опыт овощеводов. Генеральный директор ООО «Здоровое питание» Мухоршибирского района Дамба Шагдаров заявил, что его предприятие постоянно использует капельный полив и дождевальные машины.
 
«Без них никак. Мы производим картофель и овощи, и без дополнительного орошения сложно бывает выращивать. В самом начале работали без оросительных систем, в 2014 году внедрили и получили высокие результаты. Раньше было 150 ц/га, сейчас минимум 250 ц/га – средние минимальные значения увеличились» - поделился предприниматель.
 
Еще одной проблемой, поднятой на совещании, стало наличие восстановленных мелиоративных систем, на которых нет сельхозтоваропроизводителей. Министр указал на недоработку районных администраций в этом вопросе и поручил усилить работу по привлечению аграриев на такие земли. Ярким примером обратной ситуации стала история фермера из Заиграевского района Алдара Очирова, который готов работать с землей и уже договорился о встрече с проектировщиками «Байкалмеливодхоза» для проработки деталей.
 
Участники совещания сошлись во мнении, что климатический цикл меняется, и два последних засушливых года - это лишь «первый звоночек». В этой ситуации мелиорация становится вопросом выживания животноводства, основы агросектора Бурятии.
 
По подсчетам руководителя Россельхозцентра Намжила Мардваева, если в республике будет использоваться 100 тыс. га мелиорируемых земель, это позволит производить 10 млн центнеров кормовых единиц. Этого более чем достаточно для содержания всего поголовья скота в 400 тыс. условных голов.
 
«Мелиорируемые земли - это наш потенциал, на котором мы можем развиваться. Если использовать их нормально и получать корма, то животноводство может в любой год развиваться» - рассказал Намжил Мардваев. Он также привел сравнительный анализ: если агротехнические приемы и удобрения дают прибавку к урожайности в 20-30%, то орошение увеличивает ее на 200-300%.
 
По результатам совещания Амгалан Дармаев поручил в кратчайшие сроки провести полную инвентаризацию всех мелиоративных систем для определения их состояния, балансодержателя и потенциала каждого объекта, чтобы начать предметную работу по их вводу в оборот.
