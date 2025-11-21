Общество 21.11.2025 в 09:49

В парках Улан-Удэ зазвучат новогодние мелодии

Город начинает готовиться к празднику
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В парках Улан-Удэ зазвучат новогодние мелодии

Улан-Удэ уже начинает готовиться к Новому году. На улицах появляются первые ёлки, а в сердцах горожан – ожидание праздника, тепла и чудес.

- В этом году в городе елки установят в парках им. С.Н. Орешкова, им. Д.Ж. Жанаева, Горсаду, «Молодежный», «Кристальный», «Юбилейный», на площади Революции, на театральной площади Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, вблизи памятника «Вертолет МИ-8» и в других общественных местах. Новогодние красавицы традиционно украсят территории крупных торговых центров во всех трех районах города, - рассказали в мэрии города.

Кроме того, с 30 декабря по 11 января 2026 года городские парки зажгут праздничную иллюминацию и заполнятся новогодними мелодиями.

Фото: мэрия города

Теги
елка

Все новости

В преддверии Дня матери наградят более 50 жительниц Бурятии
21.11.2025 в 11:15
Небывалая оттепель грозит парализовать север Бурятии
21.11.2025 в 10:58
В Бурятии с организации взыскали 235 тысяч рублей
21.11.2025 в 10:22
Аварийные сети в поселке Горький в Улан-Удэ заменили на новые
21.11.2025 в 10:18
Авария случилась на котельной в Бурятии
21.11.2025 в 10:13
В Улан-Удэ подросток едва не задохнулся при попытке потушить пожар
21.11.2025 в 10:01
Мэр Улан-Удэ назначил заместителя по строительству
21.11.2025 в 09:56
В парках Улан-Удэ зазвучат новогодние мелодии
21.11.2025 в 09:49
В Бурятии микрогрузовик травмировал сразу трех человек
21.11.2025 в 09:34
Казачий ансамбль из Улан-Удэ выступил на одной сцене с Надеждой Бабкиной
21.11.2025 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В преддверии Дня матери наградят более 50 жительниц Бурятии
Торжественное мероприятие состоится 27 ноября
21.11.2025 в 11:15
Небывалая оттепель грозит парализовать север Бурятии
Местным жителям рекомендуют воздержаться от поездок
21.11.2025 в 10:58
В Бурятии с организации взыскали 235 тысяч рублей
Компания несвоевременно вносила плату за негативное воздействие на окружающую среду
21.11.2025 в 10:22
Аварийные сети в поселке Горький в Улан-Удэ заменили на новые
Провести их капитальный ремонт обязала прокуратура
21.11.2025 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru