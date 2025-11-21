В парках Улан-Удэ зазвучат новогодние мелодии

Улан-Удэ уже начинает готовиться к Новому году. На улицах появляются первые ёлки, а в сердцах горожан – ожидание праздника, тепла и чудес.

- В этом году в городе елки установят в парках им. С.Н. Орешкова, им. Д.Ж. Жанаева, Горсаду, «Молодежный», «Кристальный», «Юбилейный», на площади Революции, на театральной площади Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, вблизи памятника «Вертолет МИ-8» и в других общественных местах. Новогодние красавицы традиционно украсят территории крупных торговых центров во всех трех районах города, - рассказали в мэрии города.

Кроме того, с 30 декабря по 11 января 2026 года городские парки зажгут праздничную иллюминацию и заполнятся новогодними мелодиями.

Фото: мэрия города