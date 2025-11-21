Аварийные сети в поселке Горький в Улан-Удэ заменили на новые

После вмешательства прокуратуры Бурятии был выполнен капитальный ремонт электросетей в п. Горький. Проверка установила, что сетевая организация не проводит необходимые ремонтные работы, тем временем электросети там находятся в аварийном состоянии, что влечет возникновение аварий.

Для решения проблемы прокурор района обратился в суд с требованием обязать филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» провести капитальный ремонт данных объектов электроэнергетики. Судом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

- Нарушения устранены, надежное электроснабжение потребителей обеспечено путем замены 30 электроопор и двух километров электрических сетей, - рассказали в прокуратуре республики.

