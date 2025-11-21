Небывалая оттепель грозит парализовать север Бурятии

Погодную аномалию фиксируют синоптики на севере Бурятии. Так, сейчас в Северо-Байкальском районе зафиксирована температура в +3 градуса, что совершенно нехарактерно для этого времени года. Кроме того, в районе идет дождь. Это приводит к образованию гололеда на дорогах.«Рекомендуем жителям и гостям региона избегать поездок по дорогам до улучшения погодных условий. Сейчас на трассах задействована вся специализированная техника», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.