Общество 21.11.2025 в 11:15

В преддверии Дня матери наградят более 50 жительниц Бурятии

Торжественное мероприятие состоится 27 ноября
Текст: Карина Перова
Фото: Минсоцзащиты Бурятии

В преддверии Дня матери будут чествовать 58 жительниц Бурятии. Им вручат медали «За верность родительскому долгу», благодарственные письма главы республики, Патриарший знак Материнства (вручат 6 женщинам), благодарственные письма Минсоцзащиты РБ и др.

Торжественное мероприятие состоится 27 ноября (возрастное ограничение 6+). Среди награждаемых мать-героиня из Хоринского района Намжилма Доржиева. Вместе с супругом Мунко они родили и воспитали 10 детей. Все они выросли и достойно работают в разных отраслях. Сын Баир и трое внуков находятся в зоне СВО. Намжилма работала в совхозе «Хоринский» на разных сельхозучастках.

Ольга Шигина из поселка Саган-Нур Мухоршибирского района – мама 12 детей, из них 6 – приемные. По образованию женщина педагог. Все ее ребята посещают школу искусств – играют на инструментах, занимаются рисованием, хореографией.

«Ольга Ивановна активно продвигает Программу Русской Классической Школы, вносит вклад в сохранение русской культуры и лучших традиций отечественного образования, за что отмечена Благодарственным письмом Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. В 2021 году награждена медалью «Патриарший знак материнства», - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.

А жительница села Романовка Баунтовского района Татьяна Ларионова воспитывает 9 детей. Также она более десяти лет занимается предпринимательской деятельностью, выпекает хлеб и другие мучные кондитерские изделия.

 

день матери награждение

В преддверии Дня матери наградят более 50 жительниц Бурятии
