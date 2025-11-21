Общество 21.11.2025 в 11:44

Житель Улан-Удэ сел в такси с 5 кг марихуаны

Машину остановили сотрудники ГАИ
Текст: Карина Перова
Житель Улан-Удэ сел в такси с 5 кг марихуаны
Фото: МВД по Бурятии

Накануне вечером в Улан-Удэ сотрудники ГАИ остановили на улице Бабушкина автомобиль для проверки документов. В салоне находился пассажир, который вёл себя нервно и возбуждённо. Под его ногами лежали два хозяйственных мешка. Он признался правоохранителям, что в них марихуана.

Проведенные в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Бурятии исследования подтвердили, что изъятое вещество является марихуаной общей массой около пяти килограммов.

41-летний улан-удэнец собрал дикорастущую коноплю днём ранее в поле за городом для личного употребления. Но сразу забирать «травку» не стал – спрятал неподалеку. Он вернулся за «дурью» вечером следующего дня. Затем вызвал такси, в котором его и остановили автоинспекторы.

«Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ. В связи с этим в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП Российской Федерации («Потребление наркотических средств без назначения врача»). По данному факту следователем возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.

МВД задержание

