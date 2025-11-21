Экспертный совет комиссии Госсовета по экологии займется развитием «зеленой» экономики
Первое заседание экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Экологическое благополучие» состоялось 20 ноября. Сообщество будет заниматься разработкой инструментов управления природным капиталом и экологической устойчивостью, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Экспертный совет создали по поручению председателя комиссии Госсовета, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По его словам, это даст стимул к развитию «зеленой» экономики.
«Сегодня нужны работающие экономические мотивы для хозяйствующих субъектов в сохранении и приумножении природных богатств нашей страны. Все это требует абсолютно новой методологии, основанной на рыночных механизмах, и детальной проработки. Рассчитываю, что результаты нашей совместной работы смогут совершить революцию в понимании эколого-экономической ценности природного капитала России и дать новый виток развития „зеленой“ экономики», — подчеркнул Глеб Никитин.
Возглавила совет Екатерина Кузьмина, президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект мамонта». В состав сообщества также вошли ученые и эксперты из разных отраслей.
«Мы отвечаем на вызовы европейской системы углеродного регулирования и находимся в позиции, когда вынуждены соответствовать требованиям внешнего мира. Это все влияет на нашу макроэкономическую ситуацию. Поэтому у нас и появилась инициатива разработать свою инновационную программу, которую мы смогли бы апробировать внутри страны и уже транслировать во внешней среде. Это позволит стимулировать экономическое развитие нашей страны. Появление экспертного совета — это возможность усилить такую работу, используя инструменты комиссии Госсовета по экологии», — подчеркнула Екатерина Кузьмина.
Источник: объясняем.рф