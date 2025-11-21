Общество 21.11.2025 в 12:17

В Бурятии озвучили эффект от «сухого закона»

Так, объем реализации спиртных напитков снизился на 16%
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Народном Хурале Бурятии обсудили антиалкогольный закон, который действует в республике с 1 марта. Как заявили в Минпромторге региона, объем реализации спиртных напитков снизился на 16%.

В Минздраве РБ подчеркнули, что смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний за 9 месяцев этого года упала на 16,2%, смертность от отравления алкоголем – на 37,5 %, а смертность от алкогольной кардиомиопатии – на 1,8%

Эффект от «сухого закона» отметили в МВД по Бурятии: удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшился на 7,9% (от общего количества).

Кроме того, специалисты минпромторга изъяли из незаконного оборота 1678 литров алкогольной продукции. За шесть месяцев было проведено свыше 40 рейдов по Улан-Удэ и районах (совместно с МВД).

Напомним, в Бурятии запрещена розничная продажа алкогольной продукции: в торговых объектах, расположенных во встроенных нежилых помещениях многоквартирных домов; по времени с 20 часов до 11 часов. Также ввели дополнительные дни полного запрета продажи алкоголя. Всего таких дней стало 17.

