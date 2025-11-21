До конца 2025 года общедомовые чаты в Бурятии перебазируются в МАX

В Бурятии общедомовые чаты каждого многоквартирного дома появятся в отечественном мессенджере МАX до конца 2025 года. Владельцем чатов определен Госстройжилнадзор. Это позволит обеспечить их функционирование независимо от смены организации, сообщил зампред правительства республики Евгений Коркин.

По его словам, переход делается для того, чтобы исключить случаи мошенничества – на сторонних и не регулируемых площадках возможна утечка персональных данных. Чаты уже созданы, и специалисты начинают выдавать права администраторов для управляющих организаций и ТСЖ.

«Те, в свою очередь, обязаны провести работу по переводу всех данных из прежних чатов в Telegram и WhatsАpp*. Основная цель нововведения – сделать взаимодействие между собственниками квартир, управляющими организациями, ТСЖ и городскими службами максимально быстрым, безопасным и удобным», - прокомментировал Евгений Коркин.

*принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России