Общество 21.11.2025 в 13:04

В Иркутской области под откос пустили грузовой поезд с углем

Причиной схода состава стал посторонний предмет, оставленный ремонтниками на путях
Текст: Елена Кокорина
Тайшетская транспортная прокуратура опубликовала  видео и фото из Иркутской области, где ночью 21 ноября сошел с рельсов грузовой поезд. В результате было задержано несколько поездов из Москвы на Дальний Восток. Об этом сообщает RG.RU.

Ранее сообщалось, что в 1:15 по местному времени на станции Облепиха произошел сход с рельсов восьми вагонов с углем.
Следователи назвали предварительную причину произошедшего - на железнодорожных путях находился посторонний предмет, который оставили работники, осуществлявшие ремонт полотна.

СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото: Елена Кокорина
В Иркутской области под откос пустили грузовой поезд с углем
