В Иркутской области под откос пустили грузовой поезд с углем

Тайшетская транспортная прокуратура опубликовала видео и фото из Иркутской области, где ночью 21 ноября сошел с рельсов грузовой поезд. В результате было задержано несколько поездов из Москвы на Дальний Восток. Об этом сообщает RG.RU.Ранее сообщалось, что в 1:15 по местному времени на станции Облепиха произошел сход с рельсов восьми вагонов с углем.Следователи назвали предварительную причину произошедшего - на железнодорожных путях находился посторонний предмет, который оставили работники, осуществлявшие ремонт полотна.СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Фото: Елена Кокорина