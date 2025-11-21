В Бурятии ищут одноглазого угонщика авто

В Бурятии сотрудники отдела полиции «Кижингинский» МО МВД России «Хоринский» разыскивают 40-летнего Виктора Михайлова. Мужчину подозревают в угоне автомобиля.

Приметы: рост около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, рыжие волосы с проседью. Особые приметы: левый глаз с дефектом (закрыт), шрам на переносице.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8(301)41-324-84, 8(951)63-12-001 или 102.