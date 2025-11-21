Жительницу ДНР осудили за шпионаж

УФСБ России по Тихоокеанскому флоту вскрыло противоправную деятельность жительницы Донецкой Народной Республики, которая собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.

«Среди преступлений, посягающих на безопасность государства, особую актуальность в условиях усложнившейся геополитической обстановки получили государственная измена и шпионаж, имеющие высокую общественную опасность. Иностранные спецслужбы, завладев сведениями, составляющими государственную тайну, могут нанести непоправимый ущерб безопасности Российской Федерации», - проинформировали наше издание в пресс-службе.

Верховный суд признал женщину виновной в совершении преступления. Фемида вынесла свой вердикт - 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.