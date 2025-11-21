В Улан-Удэ бизнесмен пытался «раздуть» свое здание

«Не имея разрешения на строительство, предприниматель занялся реконструкцией здания на улице Ленина. В ходе работ он возвел наружную стену для увеличения площади здания», - рассказали в надзорном ведомстве.





В Улан-Удэ прокуратура разоблачила бизнесмена, который нарушил градостроительное законодательство.За данное нарушение бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также его заставили прекратить незаконные строительные работы и снести построенную стену.