21.11.2025 в 15:22
Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы
Фестиваль состоится на разных площадках
Текст: Карина Перова
В 2026 году Бурятия примет Алтаргану. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что всебурятский праздник пройдет с 1 по 5 июля (6+).
Фестиваль состоится на разных площадках Улан-Удэ и в Янгажинском дацане Иволгинского района.
«Ждем Алтаргану в нашей республике, готовимся. Событий будет много – и культурных и спортивных. Следите за новостями», - написал глава Бурятии в своем телеграм-канале.
Ранее «Номер один» сообщал, что талисманом грядущей Алтарганы станет конь.
