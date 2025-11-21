Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы

В 2026 году Бурятия примет Алтаргану. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что всебурятский праздник пройдет с 1 по 5 июля (6+).

Фестиваль состоится на разных площадках Улан-Удэ и в Янгажинском дацане Иволгинского района.

«Ждем Алтаргану в нашей республике, готовимся. Событий будет много – и культурных и спортивных. Следите за новостями», - написал глава Бурятии в своем телеграм-канале.

Ранее «Номер один» сообщал, что талисманом грядущей Алтарганы станет конь.

