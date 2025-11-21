Общество 21.11.2025 в 15:32

Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ

Служба поддержки прислала ему промокод на пять тысяч
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
Фото: КП-Новосибирск
26-летний Алексей отработал курьером три года. В десятом часу вечера 8 ноября, он, как обычно, развозил заказы. Когда последний клиент получил доставку, парень поехал в сторону дома.

- Тогда было скользко: я наехал на кочку, велосипед перевернулся, - рассказал КП-Новосибирск Алексей. – Я упал вместе с тяжелой сумкой, в которой был аккумулятор для велосипеда. Стало сразу понятно – что-то сломал.

Прохожий, который стал свидетелем ЧП, вызвал скорую помощь. В больнице у Алексея диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением. Парню предстояла операция и долгие месяцев реабилитации.

Оказавшись в больнице, Алексей написал в службу поддержки компании, в которой работал. Он рассказал о ситуации, спросил про страховку

- Мне сказали, единственное что они могут мне предложить – это промокод на 5000 рублей, - вспоминает сибиряк. – У меня перелом, операция, а мне шлют купон, которым даже лекарства невозможно оплатить!

Сотрудники службы поддержки после нового обращения Алексея, с его слов, пообещали перезвонить, но так этого и не сделали.

Лежа в палате и общаясь в интернете с другими курьерами, парень узнал, что в других службах доставки все по-другому.

- Коллега из другого сервиса, сломавший руку, получил страховую выплату – 150 тысяч рублей. А за такую же травму, как у меня, человеку выплатили 300 тысяч рублей, - объясняет Алексей. – А мне лишь 5 тысяч промокода в их же компанию дали! Вот такое отношение к людям.

Сейчас парень находится дома. Ему запрещена любая нагрузка на ногу как минимум на 4 месяца, он передвигается на костылях. Дорогостоящую операцию он оплатил сам: три штифта обошлись ему в 48 тысяч рублей.
Теги
несчастный случай

Все новости

Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
21.11.2025 в 15:32
Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы
21.11.2025 в 15:22
В Улан-Удэ бизнесмен пытался «раздуть» свое здание
21.11.2025 в 15:00
Жительницу ДНР осудили за шпионаж
21.11.2025 в 14:58
В Бурятии ищут одноглазого угонщика авто
21.11.2025 в 14:44
Замглавы района Бурятии осудили на пять лет
21.11.2025 в 13:49
Лидер группы «Сезон Дождей» из Улан-Удэ поборется за 5 млн рублей
21.11.2025 в 13:30
В Иркутской области под откос пустили грузовой поезд с углем
21.11.2025 в 13:04
До конца 2025 года общедомовые чаты в Бурятии перебазируются в МАX
21.11.2025 в 12:43
Авария в райцентре Бурятии возникал в недрах банка
21.11.2025 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы
Фестиваль состоится на разных площадках
21.11.2025 в 15:22
В Улан-Удэ бизнесмен пытался «раздуть» свое здание
Но его усилия не нашли понимания в прокуратуре
21.11.2025 в 15:00
Жительницу ДНР осудили за шпионаж
ФСБ России предотвратила утечку данных о расположении наших войск в зоне СВО
21.11.2025 в 14:58
В Бурятии ищут одноглазого угонщика авто
Также у него шрам на переносице
21.11.2025 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru