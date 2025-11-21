Общество 21.11.2025 в 15:32
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
Служба поддержки прислала ему промокод на пять тысяч
Текст: КП-Новосибирск
26-летний Алексей отработал курьером три года. В десятом часу вечера 8 ноября, он, как обычно, развозил заказы. Когда последний клиент получил доставку, парень поехал в сторону дома.
- Тогда было скользко: я наехал на кочку, велосипед перевернулся, - рассказал КП-Новосибирск Алексей. – Я упал вместе с тяжелой сумкой, в которой был аккумулятор для велосипеда. Стало сразу понятно – что-то сломал.
Прохожий, который стал свидетелем ЧП, вызвал скорую помощь. В больнице у Алексея диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением. Парню предстояла операция и долгие месяцев реабилитации.
Оказавшись в больнице, Алексей написал в службу поддержки компании, в которой работал. Он рассказал о ситуации, спросил про страховку
- Мне сказали, единственное что они могут мне предложить – это промокод на 5000 рублей, - вспоминает сибиряк. – У меня перелом, операция, а мне шлют купон, которым даже лекарства невозможно оплатить!
Сотрудники службы поддержки после нового обращения Алексея, с его слов, пообещали перезвонить, но так этого и не сделали.
Лежа в палате и общаясь в интернете с другими курьерами, парень узнал, что в других службах доставки все по-другому.
- Коллега из другого сервиса, сломавший руку, получил страховую выплату – 150 тысяч рублей. А за такую же травму, как у меня, человеку выплатили 300 тысяч рублей, - объясняет Алексей. – А мне лишь 5 тысяч промокода в их же компанию дали! Вот такое отношение к людям.
Сейчас парень находится дома. Ему запрещена любая нагрузка на ногу как минимум на 4 месяца, он передвигается на костылях. Дорогостоящую операцию он оплатил сам: три штифта обошлись ему в 48 тысяч рублей.
Сейчас парень находится дома. Ему запрещена любая нагрузка на ногу как минимум на 4 месяца, он передвигается на костылях. Дорогостоящую операцию он оплатил сам: три штифта обошлись ему в 48 тысяч рублей.
