На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост

На станции Дивизионная в Улан-Удэ из-за аномальных снегопадов и перепадов температуры резко повысился уровень воды в ручье возле улицы Каменная. Через этот ручей построили небольшой автомобильный мост, по которому идет единственная дорога в жилые многоквартирные дома 3-го участка.

Чтобы ручей не вышел из берегов и не затопил дорогу, сегодня сотрудники комбината по благоустройству расчистили русло от льда. Коммунальщики вручную выпилили куски и с помощью горячей воды прочистили проход под мостом.

Горячую воду предоставил МУП «Водоканал».