Общество 21.11.2025 в 16:15

На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост

Коммунальщики вручную выпиливали лед
A- A+
Текст: Карина Перова
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
Фото: комбинат по благоустройству

На станции Дивизионная в Улан-Удэ из-за аномальных снегопадов и перепадов температуры резко повысился уровень воды в ручье возле улицы Каменная. Через этот ручей построили небольшой автомобильный мост, по которому идет единственная дорога в жилые многоквартирные дома 3-го участка.

Чтобы ручей не вышел из берегов и не затопил дорогу, сегодня сотрудники комбината по благоустройству расчистили русло от льда. Коммунальщики вручную выпилили куски и с помощью горячей воды прочистили проход под мостом.

Горячую воду предоставил МУП «Водоканал».

Теги
дивизка мост ручей

Все новости

В селе Бурятии снова заработает ФАП
21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
21.11.2025 в 17:27
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника
21.11.2025 в 16:50
Курс доллара упал ниже 79 рублей
21.11.2025 в 16:30
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
21.11.2025 в 16:15
Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену
21.11.2025 в 16:03
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
21.11.2025 в 15:32
Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы
21.11.2025 в 15:22
В Улан-Удэ бизнесмен пытался «раздуть» свое здание
21.11.2025 в 15:00
Жительницу ДНР осудили за шпионаж
21.11.2025 в 14:58
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В селе Бурятии снова заработает ФАП

Учреждение здравоохранения взамен аварийного построят в селе Старая Брянь

21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
РЖД запустило движение по одной колее после схода грузового состава в Иркутской области
21.11.2025 в 17:27
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника

Трагедия на предприятии произошла 3,5 года назад

21.11.2025 в 16:50
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
Служба поддержки прислала ему промокод на пять тысяч
21.11.2025 в 15:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru