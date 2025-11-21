Общество 21.11.2025 в 16:15
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
Коммунальщики вручную выпиливали лед
Текст: Карина Перова
На станции Дивизионная в Улан-Удэ из-за аномальных снегопадов и перепадов температуры резко повысился уровень воды в ручье возле улицы Каменная. Через этот ручей построили небольшой автомобильный мост, по которому идет единственная дорога в жилые многоквартирные дома 3-го участка.
Чтобы ручей не вышел из берегов и не затопил дорогу, сегодня сотрудники комбината по благоустройству расчистили русло от льда. Коммунальщики вручную выпилили куски и с помощью горячей воды прочистили проход под мостом.
Горячую воду предоставил МУП «Водоканал».