Общество 21.11.2025 в 16:50

В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника

Трагедия на предприятии произошла 3,5 года назад

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника

После трех лет судебных тяжб семья погибшего рабочего добилась справедливости. Железнодорожный районный суд вынес решение, обязующее авиазавод выплатить семье компенсацию за гибель сотрудника.

Напомним, в конце апреля 2022 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода погиб 36-летний кузнец-штамповщик Александр Родионов. На мужчину обрушился огромный молот. Рабочий скончался на месте происшествия. Следствие установило виновных в случившемся. Над двумя работниками авиазавода начался суд.

Фемида признала работников завода виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда» и назначила каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года условно.

Предприятие решило обжаловать вердикт суда в Верховном суде, однако безуспешно.

- Все это время предприятие не признавало вину в нарушении охраны труда, винило в трагедии самого работника, говоря о его грубой неосторожности, не принесло извинений родителям погибшего, предлагало смехотворно малые суммы компенсации, - говорит юрист Владимир Дашиев, представлявший в суде интересы семьи.

После признания вины завода в гибели сотрудника, семья начала добиваться выплаты компенсации за смерть мужчины.

Недавно Железнодорожный районный суд закончил рассмотрение дела и постановил взыскать с Авиазавода компенсацию в пользу семьи погибшего: супруги, двух сыновей, пасынка, отца и матери на общую сумму семь миллионов рублей.


Фото: "Номер один"

Теги
авиазавод компенсация гибель

Все новости

В селе Бурятии снова заработает ФАП
21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
21.11.2025 в 17:27
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника
21.11.2025 в 16:50
Курс доллара упал ниже 79 рублей
21.11.2025 в 16:30
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
21.11.2025 в 16:15
Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену
21.11.2025 в 16:03
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
21.11.2025 в 15:32
Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы
21.11.2025 в 15:22
В Улан-Удэ бизнесмен пытался «раздуть» свое здание
21.11.2025 в 15:00
Жительницу ДНР осудили за шпионаж
21.11.2025 в 14:58
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В селе Бурятии снова заработает ФАП

Учреждение здравоохранения взамен аварийного построят в селе Старая Брянь

21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
РЖД запустило движение по одной колее после схода грузового состава в Иркутской области
21.11.2025 в 17:27
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
Коммунальщики вручную выпиливали лед
21.11.2025 в 16:15
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
Служба поддержки прислала ему промокод на пять тысяч
21.11.2025 в 15:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru