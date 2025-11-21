В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника

После трех лет судебных тяжб семья погибшего рабочего добилась справедливости. Железнодорожный районный суд вынес решение, обязующее авиазавод выплатить семье компенсацию за гибель сотрудника.

Напомним, в конце апреля 2022 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода погиб 36-летний кузнец-штамповщик Александр Родионов. На мужчину обрушился огромный молот. Рабочий скончался на месте происшествия. Следствие установило виновных в случившемся. Над двумя работниками авиазавода начался суд.

Фемида признала работников завода виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда» и назначила каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года условно.

Предприятие решило обжаловать вердикт суда в Верховном суде, однако безуспешно.

- Все это время предприятие не признавало вину в нарушении охраны труда, винило в трагедии самого работника, говоря о его грубой неосторожности, не принесло извинений родителям погибшего, предлагало смехотворно малые суммы компенсации, - говорит юрист Владимир Дашиев, представлявший в суде интересы семьи.

После признания вины завода в гибели сотрудника, семья начала добиваться выплаты компенсации за смерть мужчины.

Недавно Железнодорожный районный суд закончил рассмотрение дела и постановил взыскать с Авиазавода компенсацию в пользу семьи погибшего: супруги, двух сыновей, пасынка, отца и матери на общую сумму семь миллионов рублей.





Фото: "Номер один"