Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием

Общество 21.11.2025 в 17:27

РЖД запустило движение по одной колее после схода грузового состава в Иркутской области
Текст: Иван Иванов
Поезд Москва – Владивосток, на котором застряли пассажиры из Бурятии, начал движение после ремонтно-восстановительных работ. Восточно-Сибирская железная дорога сообщила о восстановлении движения по одному пути на станции Облепиха. Его восстановили в 15:20. Работы на втором пути продолжаются. Об этом сообщает «ИрСити.ру». 

«Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам: курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме», — сказано в сообщении.Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД.

Инцидент произошел в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга). По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный посторонний предмет на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт.

Фото: Номер один

21.11.2025 в 17:27
