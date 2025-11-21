Общество 21.11.2025 в 17:29

В селе Бурятии снова заработает ФАП

Учреждение здравоохранения взамен аварийного построят в селе Старая Брянь

Текст: Анастасия Величко
В селе Бурятии снова заработает ФАП

О том, что в селе Старая Брянь Заиграевского района нужен новый фельдшерско-акушерский пункт, стало известно в начале 2023 года. Тогда в Народный фронт обратились жители села с жалобой на то, что остались без медпомощи. В аварийном здании, которому было уже 112 лет, нет воды и отопления, отказалась работать фельдшер.

«Нет у нас здесь ни аптеки, ни фельдшера. Все уже разрушается. Пусть стены хорошие, но венцы, крыша... Стоит столб, чтобы крыша не упала – подперли. С потолка сыпется, здание не утеплено, полы, естественно, все расшатаны. Щели большие, топить дом очень трудно», - рассказывала глава администрации поселения «Старо-Брянское» Светлана Игнатьева.

Из-за суровых условий фельдшер работать отказался, медпомощь населению оказывалспециалист из другого района. Он ездил за 18 км по строгому расписанию.

«Если есть на чем приехать, то фельдшер приезжает. Но из-за плохой дороги, слякоти и в зимнее время проехать невозможно. Люди выживают как могут без экстренной помощи», – сообщали в ОНФ Бурятии.

Минздрав Бурятии сообщал, что в с. Старая Брянь раз в неделю выездной прием вел участковый терапевт из с. Новая Брянь. Также в село выезжали узкие специалисты (хирург, окулист, гинеколог и врач УЗД). Скорая и неотложная помощь оказывается отделением скорой медпомощи Новой Бряни. Расстояние между селами составляет 19 км.

Минздрав включил поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Старая Брянь в проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Республике Бурятия на период 2025–2030 гг. Ожидалось, что новый ФАП появится в 2028 году.

Однако жителям села повезло – новый ФАП возводится уже сейчас. Модульное здание уже под крышей и ждёт отделки. Открыть его планируется до конца года.

 
Фото: "Номер один"

