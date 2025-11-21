Предприятие в Бурятии выплатит 1,5 миллиона за ущерб природе

В начале лета представитель ОНФ Максим Ананин обнаружил в устье реки Снежной (приток озера Байкал, вблизи ул. Рабочая) трубу для сброса и слива стоков с очистных сооружений.

- Мы находимся в устье реки, по правую сторону, в 700 метрах - Байкал. Напоминаю, что это центральная экологическая зона. Здесь находится труба, смотрите, пошли характерные волны, когда идет слив, и ощущается запах канализации, - комментировал на видео Максим Ананин.

Мужчина подтвердил многочисленные отложения зеленого цвета на камнях в реке с маслянистой текстурой.

ОНФ направляло запрос в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая нарушения подтвердила. Прокуратура направляла материалы проверки в Следком Бурятии, в январе этого года возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подтвердилось, что построенные очистные сооружения не соответствуют проектной документации. В Советский районный суд Улан-Удэ был подан иск на заказчика - управление капитального строительства и на генподрядчика «Бурятпроектреставрация» об обязанности устранить неисправность очистных.

Арбитражный суд Бурятии по иску Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории постановил взыскать с МУП «Тепловодосети» 1,5 млн рублей - сумму вреда, причиненного реке Снежная из-за ненадлежащей очистки сточных вод.

В администрации Кабанского района сообщают, что по решению суда МУП «Тепловодосети» произведет выплаты за причиненный ущерб. Параллельно с этим реализуется комплекс мероприятий, направленных на предотвращение сброса сточных вод в реку.

«Принято решение о строительстве дополнительной ёмкости для разбавления входящих стоков и доведения их до проектной консистенции. На сегодняшний день полностью завершена поставка необходимого оборудования, ведутся работы по обвязке оборудования и подготовке к пусконаладке. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - конец ноября», - сообщает администрация района.



Фото: скриншот видео