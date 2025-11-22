Общество 22.11.2025 в 12:06

В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам

Мероприятие направлено на профилактику нападений безнадзорных животных
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам
Фото: Номер один

Как отметили специалисты, работая на месте они сталкиваются с агрессивным поведением животных. И большая часть этих собак имеет хозяев, но находится на улице без поводков и намордников, что создает угрозу как для жителей, так и для специалистов рейда.

Напомним, что с июня этого года в Бурятии за нарушение требований к содержанию и выгулу собак предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 4 000 рублей (ранее — от 3 000 рублей);

для должностных лиц — от 15 000 рублей (ранее — от 10 000 рублей);

для юридических лиц — от 55 000 рублей (ранее — от 50 000 рублей).

- Мы призываем владельцев собак соблюдать правила содержания домашних животных и не допускать их бесконтрольного выгула. Это позволит избежать несчастных случаев и сделать наш город безопаснее, - напомнили специалисты КГХ г. Улан-Удэ.

Теги
собаки

Все новости

С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров
22.11.2025 в 12:45
Предприниматели Бурятии получили премии
22.11.2025 в 12:28
В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам
22.11.2025 в 12:06
В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя
22.11.2025 в 11:08
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
22.11.2025 в 10:31
С 1 января 2026 года в Бурятии зарплаты бюджетникам повысят на 20,7%
22.11.2025 в 09:53
В Бурятии банки пристрастились к подсаживанию клиентов на азарт
22.11.2025 в 07:00
Предприятие в Бурятии выплатит 1,5 миллиона за ущерб природе
21.11.2025 в 18:04
В селе Бурятии снова заработает ФАП
21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
21.11.2025 в 17:27
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Бурятии банки пристрастились к подсаживанию клиентов на азарт
Внедрение казино-механик ведет к серьезным социальным последствиям
22.11.2025 в 07:00
Предприятие в Бурятии выплатит 1,5 миллиона за ущерб природе

В Кабанском районе предприятие сливало отходы в реку Снежная

21.11.2025 в 18:04
В селе Бурятии снова заработает ФАП

Учреждение здравоохранения взамен аварийного построят в селе Старая Брянь

21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
РЖД запустило движение по одной колее после схода грузового состава в Иркутской области
21.11.2025 в 17:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru