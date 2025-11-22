В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам

Как отметили специалисты, работая на месте они сталкиваются с агрессивным поведением животных. И большая часть этих собак имеет хозяев, но находится на улице без поводков и намордников, что создает угрозу как для жителей, так и для специалистов рейда.

Напомним, что с июня этого года в Бурятии за нарушение требований к содержанию и выгулу собак предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 4 000 рублей (ранее — от 3 000 рублей);

для должностных лиц — от 15 000 рублей (ранее — от 10 000 рублей);

для юридических лиц — от 55 000 рублей (ранее — от 50 000 рублей).

- Мы призываем владельцев собак соблюдать правила содержания домашних животных и не допускать их бесконтрольного выгула. Это позволит избежать несчастных случаев и сделать наш город безопаснее, - напомнили специалисты КГХ г. Улан-Удэ.