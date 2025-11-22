Общество 22.11.2025 в 15:22

В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты

Сквер украсился новыми необычными композициями
Текст: Татьяна Жамсуева
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
фото:скриншот из видео МБУ "Горсвет"

Сквер «Три медведя» находится в мкрн. ПВЗ, недалеко от Площади Славы. Ранее взамен устаревшей скульптурной композиции в виде трех медведей установили новую из архитектурного бетона с металлическим каркасом. Теперь там появились светящиеся музыканты. Символичность заключается в том, что рядом находится музыкально-гуманитарный лицей. 

Так появился замысел создать не просто осветительные приборы, а уличные скульптуры, которые формировали бы квартет и с наступлением сумерек начинали «концерт». Реализовать эту творческую задумку удалось благодаря поддержке депутата Народного Хурала

«Но любая, даже самая творческая идея, требует серьезной подготовки. Наши специалисты тщательно продумывали, как вдохнуть жизнь в металл, как гармонично вписать новых жителей в существующий ландшафт, чтобы днём они были скульптурами, а ночью превращались в источник уюта и волшебства», - пишут у себя специалисты МБУ «Горсвет».

Финальная и самая ответственная часть проекта — установка конструкций. Когда они заняли свои места и впервые загорелись, стало очевидно: это больше, чем просто благоустройство. Жители активно делятся своими впечатлениями, подчеркивая этот факт. Этот проект демонстрирует, что освещение в городе может быть больше, чем средством безопасности. Оно может передавать истории, создавать атмосферу и превращать обычный сквер в место притяжения.

