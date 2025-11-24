Общество 24.11.2025 в 09:22

Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей

Приставы ограничили их в праве выезда за пределы России
A- A+
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 56 тысяч жителей задолжали 10,9 млрд рублей. Из-за этого их временно ограничили в праве выезда за пределы России.

В УФССП по РБ сообщили, что 5 тысяч постановлений вынесли в отношении должников по алиментам. Всего они не выплатили своим детям 1 млрд рублей.

Специалисты напомнили: прежде чем планировать зарубежные поездки, необходимо заблаговременно позаботиться об оплате всех имеющихся долгов. Процедура снятия запрета ограничена определенным сроком.

«Проверить наличие задолженностей по исполнительным производствам можно через интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на сайте службы судебных приставов, а также в личном кабинете на портале Госуслуг», - отметили в службе.

Теги
приставы должники

Все новости

В Улан-Удэ простятся с генерал-полковником милиции
24.11.2025 в 10:09
В Улан-Удэ у медведей появился новый дом
24.11.2025 в 10:01
Обледенелая дорога унесла жизни взрослого и трех детей
24.11.2025 в 09:42
9 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Улан-Удэ
24.11.2025 в 09:29
Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей
24.11.2025 в 09:22
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за мертвых овец
24.11.2025 в 09:05
Банкротство собственника и долг за ЖКУ
24.11.2025 в 09:00
Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
23.11.2025 в 15:06
Завышенный утильсбор на иномарки привел к обвалу поступления налогов в бюджет
23.11.2025 в 14:30
Девушку не пустили на рейс
23.11.2025 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ простятся с генерал-полковником милиции
В начале 90-х годов Михаил Егоров был главным по борьбе с организованной преступностью
24.11.2025 в 10:09
В Улан-Удэ у медведей появился новый дом
Вольеры построили в Этнографическом музее
24.11.2025 в 10:01
Банкротство собственника и долг за ЖКУ
Кто обязан платить?
24.11.2025 в 09:00
Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
23.11.2025 в 15:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru