Общество 24.11.2025 в 09:22
Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей
Приставы ограничили их в праве выезда за пределы России
Текст: Карина Перова
В Бурятии 56 тысяч жителей задолжали 10,9 млрд рублей. Из-за этого их временно ограничили в праве выезда за пределы России.
В УФССП по РБ сообщили, что 5 тысяч постановлений вынесли в отношении должников по алиментам. Всего они не выплатили своим детям 1 млрд рублей.
Специалисты напомнили: прежде чем планировать зарубежные поездки, необходимо заблаговременно позаботиться об оплате всех имеющихся долгов. Процедура снятия запрета ограничена определенным сроком.
«Проверить наличие задолженностей по исполнительным производствам можно через интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на сайте службы судебных приставов, а также в личном кабинете на портале Госуслуг», - отметили в службе.