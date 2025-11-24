Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей

В Бурятии 56 тысяч жителей задолжали 10,9 млрд рублей. Из-за этого их временно ограничили в праве выезда за пределы России.

В УФССП по РБ сообщили, что 5 тысяч постановлений вынесли в отношении должников по алиментам. Всего они не выплатили своим детям 1 млрд рублей.

Специалисты напомнили: прежде чем планировать зарубежные поездки, необходимо заблаговременно позаботиться об оплате всех имеющихся долгов. Процедура снятия запрета ограничена определенным сроком.

«Проверить наличие задолженностей по исполнительным производствам можно через интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на сайте службы судебных приставов, а также в личном кабинете на портале Госуслуг», - отметили в службе.