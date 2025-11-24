В Улан-Удэ у медведей появился новый дом

В Улан-Удэ завершили строительство и обустройство нового вольера для подопечных живого уголка Этномузея. Обживать свои дома Малыш и Семениха будут уже в апреле-мае 2026 года, пока же они постепенно уходят в спячку.

- Жилье состоит из двух отделов, по 160 кв м, что составляет общую площадь в 320 кв м. Также установили перегонный вольер. Он необходим для обслуживания основного вольера сотрудниками Этнозоосада. Помимо этого, у каждого медведя будет своя обустроенная берлога. Большая часть вольера находится под навесом. Напольное покрытие вольера – это грунт. Он будет благоприятен и полезен для лапок наших медведей, - рассказали в Этнографическом музее.

Фото: Этнографический музей



