Житель Бурятии стащил у экс-супруги кольцо за 100 тысяч рублей

В Прибайкальском районе Бурятии 33-летний мужчина украл у бывшей супруги фамильное кольцо стоимостью 100 тысяч рублей.

33-летняя женщина рассказала полицейским, что драгоценность пропала из шкатулки, находившейся в шкафу детской комнаты. И вспомнила, что в тот день к ней в гости приходили друзья детей, соседи, а также бывший муж.

Сотрудники полиции установили, что кольцо стащил последний. Мужчину задержали. Выяснилось, что у него уже есть судимость за имущественные преступления.

Он признался, что сдал дорогое кольцо в ломбард для переплавки. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.