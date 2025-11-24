Еще одна пенсионерка из Бурятии вернула деньги, которые ушли аферистам

Еще одной пенсионерке из Улан-Удэ помогли вернуть деньги, которые ушли на счета телефонных мошенников. Пожилую женщину обманули «сотрудники ФСБ», выманив у нее 570 тысяч рублей. Она перевела средства через банкомат на виртуальную карту «дроппера».

Аферисты заявили горожанке, что кто-то пытается перевести с ее счета деньги. Для их защиты надо перевести сбережения на «безопасный счет», который сообщит сотрудник Центробанка. Улан-удэнка доверилась и перечислила свои «кровные» жуликам.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ в интересах женщины обратилась в суд с требованием взыскать с владельца карты полученную сумму и проценты за пользование денежными средствами.

«Решением Лискинского районного суда Воронежской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу женщины взысканы 769,8 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.