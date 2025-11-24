Общество 24.11.2025 в 12:38

Тюрьму разобрали на камни

В Забайкалье население растаскивает исторические стены Акатуйской каторжной тюрьмы
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Местные жители постепенно разбирают на стройматериалы остатки Акатуйской каторжной тюрьмы — одной из тюрем Нерчинской каторги, объекта культурного наследия федерального значения. Об этом 22 ноября на круглом столе, посвященном памятникам юго-восточных районов Забайкалья, сообщил глава Александрово-Заводского округа Сергей Солошко, передает Chita.ru.

«Остатки здания Акатуйской тюрьмы изначально были остатками, поэтому восстановительные работы делать нецелесообразно. Объект культурного наследия вошел именно как стены. Я думаю, что в дальнейшем это станет достопримечательным местом. Вокруг можно провести туристический маршрут», — рассказал на круглом столе и. о. руководителя Государственной службы по охране объектов культурного наследия края.

Глава округа Сергей Солошко на это отметил, что объект нужно законсервировать, так как местные жители растаскивают камни для строительства домов и бань.

«Это уже на протяжении 20 лет. Жители привыкли там ходить по своим коротким тропам. В 2005–2008 годах консервация одной стены была силами района», — пояснил он.

Тюрьма была построена в 1832 году. В ней содержались декабрист Михаил Лунин, польские повстанцы, народовольцы, матросы с транспорта «Прут». Вместе с другими женщинами-террористками отбывала наказание революционерка Мария Спиридонова, также там содержалась Фанни Каплан, стрелявшая в 1918 году в Владимира Ленина. Тюрьму закрыли в 1917 году.

ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

