В пяти районах Бурятии не до конца запаслись углем

Ранее сообщалось, что в Бурятии все 30 муниципалитетов прошли проверку Ростехнадзора и получили разрешения для безопасной эксплуатации предприятий теплоэнергетики.

«С начала осени число технологических нарушений снизилось почти вдвое: 70 случаев против 110 за прошлый год. Инциденты сократились на четверть, аварии уменьшились больше чем наполовину. Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ, Северобайкальск и Северо-Байкальский район – здесь зафиксировано наибольшее количество происшествий», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

По его словам, большинство районов обеспечены топливом более чем на полтора месяца вперед. Нормативный запас – это 45 суток. Однако есть территории, где запасы угля пока недостаточны для норматива.

«В Заиграевском, Закаменском, Муйском, Прибайкальском и Хоринском районах запас составляет около 30 суток. В настоящее время заключаются договоры поставки, планируются дополнительные закупки топлива. Главам районов поручено ускорить процесс, чтобы спокойно пережить зиму», - заключил Евгений Коркин.