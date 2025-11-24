Город в Бурятии превратился в каток

После небывалой оттепели и дождя , случившегося в конце минувшей недели на севере Бурятии, улицы города Северобайкальск превратились в сплошной каток. Местные жители жалуются, что если раньше коммунальщики подсыпали хотя бы центр города, то сейчас нет и этого.





«Реагенты использовать нельзя. Засыпать всё песком невозможно, да и продержится он только до первого ветерка», - цитирует комментарий властей телеграм-канал «Северобайкальск-инфо.24/7».





В ответ в администрации Северобайкальска лишь развели руками.Судя по тому, что администрация не планирует предпринимать каких-либо мер для исправления ситуации, местным жителям остается только ждать весны, когда все растает само собой.Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»