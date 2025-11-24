Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя осени в Бурятии

По данным Гидрометцентра, в Бурятии на предстоящей неделе сохранится неустойчивая, местами со снегом погода. На дорогах ожидаются гололедица и снежные накаты. Прогнозируется переменный ветер: от слабого до умеренного, при смещении фронтальных разделов усиление до 15-18 м/с.Преобладающие ночные температуры составят -13…-18, в ясные ночи местами понижение до -20 градусов и ниже. Днем будет -7…-12 градусов.