Общество 24.11.2025 в 14:37
Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя осени в Бурятии
В республике сохранится умеренно-морозная погода
Текст: Андрей Константинов
По данным Гидрометцентра, в Бурятии на предстоящей неделе сохранится неустойчивая, местами со снегом погода. На дорогах ожидаются гололедица и снежные накаты. Прогнозируется переменный ветер: от слабого до умеренного, при смещении фронтальных разделов усиление до 15-18 м/с.
Преобладающие ночные температуры составят -13…-18, в ясные ночи местами понижение до -20 градусов и ниже. Днем будет -7…-12 градусов.
