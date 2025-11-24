Общество 24.11.2025 в 15:05

В Бурятии уроки «Разговоры о важном» посвятят сельскому хозяйству

Это позволит привлечь внимание молодежи к сфере АПК
Текст: Карина Перова
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии занимаются формированием позитивного образа аграрных профессий среди молодежи, согласно целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». По итогам заседания совета по кадровому потенциалу при правительстве республики министерству образования и науки поручено проработать включение специального блока о роли и важности сельского хозяйства в уроки «Разговоры о важном». Эта инициатива стала частью комплексной стратегии по решению кадровой проблемы в агропромышленном комплексе, сообщили в Минсельхозпроде РБ.

Одновременно с воспитанием интереса у молодежи власти намерены решить главную причину нежелания выпускников работать в АПК – низкий уровень доходов. Первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин дал поручение предусмотреть показатель уровня заработной платы при распределении республиканских субсидий, в том числе таких популярных, как техническая и технологическая модернизация АПК. Это значит, что размер господдержки для сельхозорганизаций и агрохолдингов будет напрямую зависеть от того, как они платят своим сотрудникам.

«Зарплата – это такой же ресурс для развития, как и покупка новой техники. И требование ее повышать – абсолютно нормальное», - сказал Всеволод Мухин.

Данные инициативы лишь часть поручений по итогам совета. Так, кадровый голод в АПК республики устраняется по всем фронтам:

Подготовка со школьной скамьи

В республике уже работают 10 агроклассов, а в этом году также открылись 2 агротехкласса в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», эффективность которых поручено отслеживать по карьерному пути выпускников.

Целевое обучение

Увеличено количество целевых мест в БГСХА и агроколледже. В Бурятскую сельхозакадемию добавлено 75 мест по направлениям «агрономия», «ветеринария» и «технология переработки и производства с/х продукции». Также в аграрном колледже им. Ербанова прорабатывается добавление 50 целевых мест, по 25 на «агрономию» и «ветеринарию».

Престиж профессии

Министерству культуры поручено спродюсировать театральную постановку, посвященную сельскому хозяйству, а министерству образования – введение блока о сельском хозяйстве в «разговоры о важном», о чем писали выше.

Как подчеркнул первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин, отрасль сельского хозяйства в республике работает не ради заработка, а прежде всего для производства продукции, а также занятости населения. Поэтому важно обеспечить приток молодых и образованных кадров для обеспечения продовольственной безопасности.

уроки о важном нацпроект минсельхоз сельское хозяйство

