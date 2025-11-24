В пригороде Улан-Удэ по решению суда поставили светофор

В пригороде Улан-Удэ на 3-м километре Заиграевской трассы установили светофор. Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, местные жители добивались этого целый год.По словам представителей ОНФ, на этом оживленном участке трассы регулярно происходили ДТП.«Трасса скоростная и перекресток сложный - два крупных магазина, выезды с СНТ и ДНТ, которых в округе порядка 10, пешеходные переходы к остановке, по которым регулярно ходят и дети, спешащие в школу», - рассказали фронтовики.Добиться решения вопроса помогла прокуратура, куда обратились общественники. Надзорное ведомство подало иск и выиграло дело. Суд обязал «Бурятрегионавтодор» установить в этом месте светофор. На днях судебное решение было исполнено.