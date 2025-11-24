Общество 24.11.2025 в 15:49

В Улан-Удэ бизнесмены смогут заработать на праздничном оформлении своих точек

Обладателей самых ярких витрин и фасадов ждет награда
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В столице Бурятии стартовал конкурс на лучшее праздничное и тематическое зимнее оформление коммерческих объектов.

– Сейчас многие предприниматели сами украшают свои объекты, и мы считаем важным подчеркнуть лучшие идеи, отметив их призами, – сообщил начальник отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка Комитета по транспорту Иринчей Миронов.

Всего в конкурсе пять номинаций: «Вкус Зимы», «Лучшее оформление организации в ТЦ», «Зимнее окно», «Лучшее оформление предприятий торговли», «Лучшее оформление предприятий в сфере услуг». В конкурсе могут принять участие стационарные магазины всех форм собственности, киоски, павильоны и т.д.

Победителей ждут денежные призы. За 1-е место в каждой номинации предусмотрено 100 тысяч рублей, за 2-е – 60 тысяч рублей и за 3-е – 40 тысяч рублей. Таким образом, общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. 

Заявления на участие нужно подать до 17 декабря в Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству на электронную почту admkonkurs@ulan-ude-info.ru либо на бумажном носителе и/или электронном носителе в приемную комитета (ул. Октябрьская д.2). Подробности можно посмотреть на сайте, а уточнить всю информацию - по телефонам: 8 (3012) 44-29-02, 8 (3012) 44-28-63.

