Общество 24.11.2025 в 15:57

Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год

Летать по субсидиям наши соседи будут в 12 российских аэропортов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год
Фото: архив «Номер один»
Росавиация утвердила Забайкальскому краю 12 субсидируемых межрегиональных авиамаршрутов на 2026 год. С января рейсы из Читы будут выполняться в Благовещенск, Магадан, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск, Барнаул и Красноярск, сообщает Сhita.ru со ссылкой на правительство региона.

«Мы провели новые маршруты — авиакомпания „ИрАэро“ начнёт осуществлять полёты в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Абакан, „Ред Вингс“ — в Кемерово. Кроме того, ведем работу с „Ред Вингс“ и „Северным ветром“ по маршрутам в Казань, Минеральные Воды, Махачкалу, согласовываем количество и даты рейсов», — приводится в сообщении цитата вице-премьера Михаила Заиченко.

Планируется, что из 12 направлений с апреля рейсы начнут выполнять в Петропавловск-Камчатский, с июня — в Горно-Алтайск, Абакан, Новокузнецк, Кемерово. Улан-Удэ в этом списке нет.
Теги
авиация

Все новости

В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
24.11.2025 в 16:13
Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год
24.11.2025 в 15:57
В Улан-Удэ бизнесмены смогут заработать на праздничном оформлении своих точек
24.11.2025 в 15:49
В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены
24.11.2025 в 15:39
В пригороде Улан-Удэ по решению суда поставили светофор
24.11.2025 в 15:18
Как накопить с максимальной выгодой?
24.11.2025 в 15:08
В Бурятии уроки «Разговоры о важном» посвятят сельскому хозяйству
24.11.2025 в 15:05
Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя осени в Бурятии
24.11.2025 в 14:37
«Убеждала, что снимет порчу»
24.11.2025 в 14:18
Перспективный боксер из Улан-Удэ погиб на СВО
24.11.2025 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
Теперь все жалобы будут принимать через Госуслуги
24.11.2025 в 16:13
В Улан-Удэ бизнесмены смогут заработать на праздничном оформлении своих точек
Обладателей самых ярких витрин и фасадов ждет награда
24.11.2025 в 15:49
В пригороде Улан-Удэ по решению суда поставили светофор
Там регулярно происходили ДТП
24.11.2025 в 15:18
Как накопить с максимальной выгодой?
24.11.2025 в 15:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru