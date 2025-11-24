Общество 24.11.2025 в 15:57
Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год
Летать по субсидиям наши соседи будут в 12 российских аэропортов
Текст: Андрей Константинов
Росавиация утвердила Забайкальскому краю 12 субсидируемых межрегиональных авиамаршрутов на 2026 год. С января рейсы из Читы будут выполняться в Благовещенск, Магадан, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск, Барнаул и Красноярск, сообщает Сhita.ru со ссылкой на правительство региона.
«Мы провели новые маршруты — авиакомпания „ИрАэро“ начнёт осуществлять полёты в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Абакан, „Ред Вингс“ — в Кемерово. Кроме того, ведем работу с „Ред Вингс“ и „Северным ветром“ по маршрутам в Казань, Минеральные Воды, Махачкалу, согласовываем количество и даты рейсов», — приводится в сообщении цитата вице-премьера Михаила Заиченко.
Планируется, что из 12 направлений с апреля рейсы начнут выполнять в Петропавловск-Камчатский, с июня — в Горно-Алтайск, Абакан, Новокузнецк, Кемерово. Улан-Удэ в этом списке нет.
