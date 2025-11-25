В Улан-Удэ родилась девочка чуть больше килограмма

В Республиканском перинатальном центре опубликовали статистику рождаемости с 17 по 23 ноября. На этой неделе появилось на свет 82 малыша, из которых 42 мальчика и 40 девочек.

Самый крупный малыш недели – мальчик, весом 5200 г и ростом 61 см. Этот богатырь родился 18 ноября. Самая маленькая малышка – девочка, весом всего 1200 г и 36 см. Она родилась 20 ноября.

- Самым насыщенным днем оказался четверг, 20 ноября. В тот день родился 21 ребёнок: 10 мальчиков и 11 девочек. Поздравляем семьи с пополнением! Пусть малыши растут здоровыми и счастливыми, - рассказали в Перинатальном центре республики.

Фото: loon.site