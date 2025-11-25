Улан-удэнца развели на 724 тысячи в группе пенсионеров-коммунальщиков

В Улан-Удэ местный житель сообщил в полицию о мошенничестве, в результате которого лишился почти 724 тысяч рублей. Инцидент начался с сообщения в мессенджере от группы коммунального предприятия, в котором был список бывших сотрудников-пенсионеров и инструкция для оформления денежных перечислений.

Для их получения требовалось предоставить в группу цифровой код. Следуя указаниям, мужчина передал его, после чего ему позвонил сотрудник казначейства и сообщила, что мошенники получили доступ к его «Госуслугам» и пытаются оформить на его имя кредиты, а также перевести деньги на сторонние счёта. Для «защиты» средств она настоятельно посоветовала снять все деньги со счетов и перевести их на «безопасный счёт».

- Заявитель сообщил ей, что на его счетах есть 225 000 рублей и вклад на сумму 500 000 рублей. После этого собеседница предложила продолжить общение через видеоконференцию и прислала ссылку. Потерпевший перешёл по ней и подключился к приложению. Мошенница велела отправиться к банкомату и обналичить 225 000 рублей, а с другого банкомата перевести их на счёт злоумышленников, - рассказали в полиции республики.

На следующий день мошенница вновь вышла на связь. По её указанию заявитель отправился в банк, где снял 500 тысяч рублей со вклада, направился к банкомату и перевёл их мошенникам. После этого ему велели удалить все приложения и переписку с телефона — он выполнил и это требование. Лишь ночью, обсудив происходящее с семьёй, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

