Общество 25.11.2025 в 08:58

Улан-удэнца развели на 724 тысячи в группе пенсионеров-коммунальщиков

Об очередном случае мошенничества рассказали в местной полиции
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнца развели на 724 тысячи в группе пенсионеров-коммунальщиков

В Улан-Удэ местный житель сообщил в полицию о мошенничестве, в результате которого лишился почти 724 тысяч рублей. Инцидент начался с сообщения в мессенджере от группы коммунального предприятия, в котором был список бывших сотрудников-пенсионеров и инструкция для оформления денежных перечислений.

Для их получения требовалось предоставить в группу цифровой код. Следуя указаниям, мужчина передал его, после чего ему позвонил сотрудник казначейства и сообщила, что мошенники получили доступ к его «Госуслугам» и пытаются оформить на его имя кредиты, а также перевести деньги на сторонние счёта. Для «защиты» средств она настоятельно посоветовала снять все деньги со счетов и перевести их на «безопасный счёт».

- Заявитель сообщил ей, что на его счетах есть 225 000 рублей и вклад на сумму 500 000 рублей. После этого собеседница предложила продолжить общение через видеоконференцию и прислала ссылку. Потерпевший перешёл по ней и подключился к приложению. Мошенница велела отправиться к банкомату и обналичить 225 000 рублей, а с другого банкомата перевести их на счёт злоумышленников, - рассказали в полиции республики.

На следующий день мошенница вновь вышла на связь. По её указанию заявитель отправился в банк, где снял 500 тысяч рублей со вклада, направился к банкомату и перевёл их мошенникам. После этого ему велели удалить все приложения и переписку с телефона — он выполнил и это требование. Лишь ночью, обсудив происходящее с семьёй, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенники

Все новости

Размер пособия по больничному листу
25.11.2025 в 09:00
Улан-удэнца развели на 724 тысячи в группе пенсионеров-коммунальщиков
25.11.2025 в 08:58
В Улан-Удэ родилась девочка чуть больше килограмма
25.11.2025 в 08:37
В колониях Бурятии повеет Магаданом
24.11.2025 в 17:55
Жителя Бурятии убили из-за ДТП
24.11.2025 в 17:43
«То ли волки, то ли собаки»
24.11.2025 в 16:33
В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
24.11.2025 в 16:13
Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год
24.11.2025 в 15:57
В Улан-Удэ бизнесмены смогут заработать на праздничном оформлении своих точек
24.11.2025 в 15:49
В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены
24.11.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Бурятии благородный олень позировал на камеру
Забавные съемки проходили накануне ночью
25.11.2025 в 09:12
Размер пособия по больничному листу
Из чего складывается?
25.11.2025 в 09:00
В Улан-Удэ родилась девочка чуть больше килограмма
Рост малышки составил всего 36 см
25.11.2025 в 08:37
В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
Теперь все жалобы будут принимать через Госуслуги
24.11.2025 в 16:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru