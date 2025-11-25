В Бурятии благородный олень позировал на камеру

В Бурятии фотоловушка Тункинского национального парка, установленная на солонцах, поймала в кадр благородного оленя. Похоже, что олень знал, что его снимают, и решил воспользоваться моментом, чтобы сделать идеальное «селфи», сообщили в нацпарке.

- Но на этом его талант не заканчивается. Этот артист решил показать, что умеет не только позировать, но и активно двигаться. Возможно, он принял фотоловушку за приглашение на кастинг в Бурятский драматический театр, - добавили в Тункинском национальном парке.

Фото: Тункинский нацпарк