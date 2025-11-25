Общество 25.11.2025 в 09:25
12 «посыпушек» устраняют последствия снегопада в Улан-Удэ
Небольшие осадки вновь создали проблем автомобилистам
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству увеличил выход на линию пескоразбрасывающих машин.
- С 6:30 до 8:00 часов в Улан-Удэ прошел небольшой снегопад. В этот момент дежурили восемь пескоразбрасывающих машин. Сейчас на линию выходят дополнительно еще четыре машины, главная задача которых – это посыпать подъемы, остановки и перекрестки, - сообщили в КБУ.
Дорожная ситуация в городе контролируемая. Движение затруднено, но идёт на всех основных перекрестках. В случае усиления снегопада Комбинат увеличит количество машин, добавили в мэрии.
Фото: КБУ
