12 «посыпушек» устраняют последствия снегопада в Улан-Удэ

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству увеличил выход на линию пескоразбрасывающих машин.

- С 6:30 до 8:00 часов в Улан-Удэ прошел небольшой снегопад. В этот момент дежурили восемь пескоразбрасывающих машин. Сейчас на линию выходят дополнительно еще четыре машины, главная задача которых – это посыпать подъемы, остановки и перекрестки, - сообщили в КБУ.

Дорожная ситуация в городе контролируемая. Движение затруднено, но идёт на всех основных перекрестках. В случае усиления снегопада Комбинат увеличит количество машин, добавили в мэрии.

Фото: КБУ