В Бурятии ученые вырастили «Байкальское чудо»

Ученые Бурятской сельскохозяйственной академии вывели новый сорт черной смородины «Байкальское чудо» с рекордным содержанием витамина С и высокой урожайностью.Как сообщили в пресс-службе БГСХА, исследования по выведению нового сорта стартовали еще в 2019 году с применением современных методов селекции. Сорт демонстрирует исключительную зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям. В настоящее время «Байкальское чудо» передан на государственное сортоиспытание.«Урожайность нового сорта составляет 5,5 кг с куста или 121 ц/га. Масса ягод достигает 4 граммов, что является высоким показателем для черной смородины. Также сорт хорошо переносит суровые зимы с малым количеством снега, летнюю засуху, ежегодно дает стабильный урожай и устойчив к вредителям и болезням», - рассказала заведующая научно-производственной лабораторией садоводства и питомниководства Наталья Васильева.Биохимический анализ показал, что ягоды содержат 248 мг витамина С и 12,6% сахаров при кислотности 1,10% на 100 грамм. По основным показателям качества сорт превосходит районированный для Восточной Сибири сорт «Воронинская», в котором содержится 99,8 мг витамина C на 100 грамм.Также ученые БГСХА передали на испытания еще один сорт черной смородины «Мечта Надежды», который был выведен с применением аналитического метода селекции. Биохимический анализ ягод сорта также показал явные преимущества по основным показателям качества по сравнению с контрольным сортом «Воронинская». Содержание сухих веществ у сорта «Мечта Надежды» оказалось выше и составляет 11,4%, количество сахаров – 12,8 %, витамина С – 236 мг.Напомним, ранее учёные БГСХА вывели морозостойкий сорт чёрной смородины «Академическая», которая отличается высокой зимостойкостью и самоплодностью. Урожайность в период максимальной продуктивности может достигать 12 кг с одного куста. Селекционное достижение учёных агрономического факультета БГСХА, преподавателей Натальи Васильева и Надежды Гусевой, отмечено патентом «Смородина черная «Академическая».