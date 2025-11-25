Общество 25.11.2025 в 09:54

Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу

Его доставили в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу

Сегодня в 7:10 утра в Октябрьском районе 42-летний мужчина на «Тойоте Аллион» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего юношу. ДТП произошло в районе дома Nº16 по ул. Забайкальская. В результате происшествия, пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД республики.

24 ноября на территории республики было выявлено 315 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 20 нетрезвых водителей.  

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один

Теги
дтп

Все новости

В дацане Бурятии освятили «Ворота Дхармы»
25.11.2025 в 10:30
В Бурятии заживо сгорели 32 курицы
25.11.2025 в 10:27
В Якутске закупят рекордное число городских автобусов
25.11.2025 в 10:13
Шоколад подешевеет в начале 2026 года
25.11.2025 в 10:06
Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу
25.11.2025 в 09:54
Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России
25.11.2025 в 09:50
В Бурятии ученые вырастили «Байкальское чудо»
25.11.2025 в 09:48
Китайцы получат месторождение за путь в Китай
25.11.2025 в 09:38
С бенефициара «БайкалБанка» взыскали 1,5 млрд рублей убытков
25.11.2025 в 09:34
12 «посыпушек» устраняют последствия снегопада в Улан-Удэ
25.11.2025 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В дацане Бурятии освятили «Ворота Дхармы»
В стены вложены реликвии с разных почитаемых буддийских мест
25.11.2025 в 10:30
В Якутске закупят рекордное число городских автобусов
Бюджетный кризис пока не коснулся столицы Саха
25.11.2025 в 10:13
В Бурятии ученые вырастили «Байкальское чудо»
Этот сорт смородины имеет высокую урожайность и рекордное содержание витамина С
25.11.2025 в 09:48
С бенефициара «БайкалБанка» взыскали 1,5 млрд рублей убытков
Суд установил, что Илья Клигман незаконно вывел активы финансового учреждения
25.11.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru