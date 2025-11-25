Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу

Сегодня в 7:10 утра в Октябрьском районе 42-летний мужчина на «Тойоте Аллион» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего юношу. ДТП произошло в районе дома Nº16 по ул. Забайкальская. В результате происшествия, пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД республики.

24 ноября на территории республики было выявлено 315 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 20 нетрезвых водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один