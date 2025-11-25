Общество 25.11.2025 в 10:13

В Якутске закупят рекордное число городских автобусов

Бюджетный кризис пока не коснулся столицы Саха
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Якутске закупят рекордное число городских автобусов
Фото: архив «Номер один»

В течение ближайших трех-четырех лет в Якутске планируют полностью обновить автобусный парк. Об этом сообщает портал ЯСИА со ссылкой на пресс-службу городской администрации. О модернизации системы общественного транспорта рассказал мэр Евгений Григорьев в передаче «Прямой эфир с городом».

«Для Якутска за три года уже закупили 124 современных автобуса. К концу текущего года ожидается прибытие еще 50 единиц. Новые низкопольные автобусы удобны для маломобильных граждан, что очень важно, так как ранее такой возможности не было», — отметил Евгений Григорьев.

Обновление автобусного парка и транспортной системы Якутска началось в 2022 году. До этого в городе эксплуатировались только автобусы марки ПАЗ. В 2022 году было приобретено 90 автобусов, в 2023-м — 15, в 2024-м — 19. После обновления автобусного парка надежность перевозок, по данным мэрии, выросла с 70% в 2021 году до стабильных 90% в настоящее время.

Впрочем, строить планы на 3-4 года сейчас довольно рискованно. В сегодняшних условиях падения сырьевых доходов в России невозможно четко определить соотношение доходы-расходы даже на квартал. Не говоря уже о годах. Хотя помечтать не вредно.

Теги
якутия автобусы общественный транспорт

Все новости

В дацане Бурятии освятили «Ворота Дхармы»
25.11.2025 в 10:30
В Бурятии заживо сгорели 32 курицы
25.11.2025 в 10:27
В Якутске закупят рекордное число городских автобусов
25.11.2025 в 10:13
Шоколад подешевеет в начале 2026 года
25.11.2025 в 10:06
Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу
25.11.2025 в 09:54
Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России
25.11.2025 в 09:50
В Бурятии ученые вырастили «Байкальское чудо»
25.11.2025 в 09:48
Китайцы получат месторождение за путь в Китай
25.11.2025 в 09:38
С бенефициара «БайкалБанка» взыскали 1,5 млрд рублей убытков
25.11.2025 в 09:34
12 «посыпушек» устраняют последствия снегопада в Улан-Удэ
25.11.2025 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В дацане Бурятии освятили «Ворота Дхармы»
В стены вложены реликвии с разных почитаемых буддийских мест
25.11.2025 в 10:30
Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу
Его доставили в больницу
25.11.2025 в 09:54
В Бурятии ученые вырастили «Байкальское чудо»
Этот сорт смородины имеет высокую урожайность и рекордное содержание витамина С
25.11.2025 в 09:48
С бенефициара «БайкалБанка» взыскали 1,5 млрд рублей убытков
Суд установил, что Илья Клигман незаконно вывел активы финансового учреждения
25.11.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru