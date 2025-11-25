В Якутске закупят рекордное число городских автобусов

В течение ближайших трех-четырех лет в Якутске планируют полностью обновить автобусный парк. Об этом сообщает портал ЯСИА со ссылкой на пресс-службу городской администрации. О модернизации системы общественного транспорта рассказал мэр Евгений Григорьев в передаче «Прямой эфир с городом».

«Для Якутска за три года уже закупили 124 современных автобуса. К концу текущего года ожидается прибытие еще 50 единиц. Новые низкопольные автобусы удобны для маломобильных граждан, что очень важно, так как ранее такой возможности не было», — отметил Евгений Григорьев.

Обновление автобусного парка и транспортной системы Якутска началось в 2022 году. До этого в городе эксплуатировались только автобусы марки ПАЗ. В 2022 году было приобретено 90 автобусов, в 2023-м — 15, в 2024-м — 19. После обновления автобусного парка надежность перевозок, по данным мэрии, выросла с 70% в 2021 году до стабильных 90% в настоящее время.

Впрочем, строить планы на 3-4 года сейчас довольно рискованно. В сегодняшних условиях падения сырьевых доходов в России невозможно четко определить соотношение доходы-расходы даже на квартал. Не говоря уже о годах. Хотя помечтать не вредно.