В дацане Бурятии освятили «Ворота Дхармы»

В Бичурском районе Бурятии освятили сооружение в виде арки «Уудэн сумэ – Ворота Дхармы» в Шибертуйском дацане.

В стены «Врат открытия возможностей» вложены реликвии с разных почитаемых буддийских мест: рождения Будды Лумбини, просветления Бодхогая, проповеди Варанаси, Ранжун Арьябаала, Яригто, с местной почитаемой горы «Хэрэг толгой». Всю композицию довершает «Гоман субурган», который олицетворяет мудрость, понимающую реальность посредством множества разных методов.

«Весь комплекс представляет единый объект, который будет служить опорой для закрепления связи со всеми значимыми буддийскими местами, для обретения уверенности в претворений задуманного, для обретения мудрости при принятий сложных решений, посредством прохождения через Уудэн сумэ, поклонения и благоговения», - отметили в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин».

Инициаторами проекта выступили верующие Амгалантуйского дацана, вместе с Ширээтэ Данзан ламой Тугутовым. Взяли на себя основную ответственность по строительству семья Солбона и Татьяны Цыденжаповых.