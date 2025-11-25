Общество 25.11.2025 в 10:57

40-летнего улан-удэнца поймали на краже 14 плиток шоколада

Мужчина планировал заработать на их продаже
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали воришку, который украл в городском супермаркете 14 плиток шоколада. Нажала на «тревожную кнопку» кассир магазина, заприметившая как тот складывал сладости к себе в сумку.

- Вызов поступил из магазина в поселке Восточный. Когда группа задержания прибыла на место, кассир магазина указала сотрудникам на мужчину. Злоумышленник складывал в свою поясную сумку кондитерские изделия, а потом прошел мимо кассы, не оплатив товар. 40-летнего жителя Улан-Удэ задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали в Росгвардии республики.

У мужчины изъяли 14 плиток шоколада, которые он планировал продать. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напомним, что это уже второй за месяц случай кражи сладостей из магазина. Похожая история случилась 28 октября. Тогда 44-летний мужчина украл 18 плиток шоколада. Изъять, правда, их у него не удалось, так как он все съел.

 Фото: freepik.com

