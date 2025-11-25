В Улан-Удэ почти на неделю закроют остановку «Телецентр»

В Улан-Удэ с 25 ноября по 30 ноября перенесут остановку «Телецентр». На улице Бабушкина будут проходить работы по устройству ливневой канализации, заявили в мэрии.

Подчеркивается, что остановочный пункт в направлении от 100-х кварталов в сторону пересечения с улицей Терешковой временно расположится в районе дома № 27 по улице Бабушкина.

«Ремонтные мероприятия проводятся в рамках первого этапа капитального ремонта участка улицы Бабушкина от улицы Терешковой до бульвара Карла Маркса», - прокомментировали в администрации города.