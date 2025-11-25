В Бурятии засняли аппетитно уплетающих корм кабанчиков

Аппетитными кадрами с фотоловушки ООПТ регионального значения Худакский заказник поделились в БУ «Бурприрода». На скрытую камеру попалась группа кабанчиков, поедающая подкормку, которую заботливо подложили местные госинспекторы.

- Кабанчики так вкусно питаются и со смаком, что мы оставили оригинальный звук на видео. Видео поделился инспектор Андрей Холмогоров. Кабаны с удовольствием посещают кормушки и поедают припасенный корм, - рассказали в «Бурприроде».

Всего в заказниках распределили 43 тонны зерна и соли для того, чтобы звери ООПТ могли пережить комфортнее холода.

Благодаря стараниям инспекторов в заказнике обитают все виды присущие местной фауне. Это косули, изюбри, лоси, кабаны, кабарга, соболь, белка, заяц-беляк, колонок, горностай, различные виды птиц. Высока численность и крупных хищников – медведей, волков, рыси, росомах и лис.

В ведомстве напомнили, что в ООПТ запрещена охота. Эти места созданы для сохранения животного и растительного мира Бурятии.

Фото: «Бурприрода»