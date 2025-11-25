На площади Советов в Улан-Удэ повесят почти 5 км гирлянд

Сотрудники МБУ «Горсвет» создают зимнюю сказку в сердце Улан-Удэ. Они приступили к световому оформлению самой главной городской ёлки и шатра на площади Советов.

- Высота елки составит 27 метров, а высота звезды – 2 м. Длина гирлянд на елке – 1200 м, количество шаров – 886 штук, а длина гирлянд шатра над елкой – 3650 м. Но это лишь начало! Впереди установка мерцающего шара – центрального элемента праздничного убранства главной городской площади, а также удобных «рукогреек» для гостей Новогоднего городка, - рассказали в МБУ «Горсвет».

Фото: мэрия города