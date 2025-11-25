Общество 25.11.2025 в 12:31

Жители Бурятии пытались скрыться от гаишников с «травой»

Они собрали марихуану в поле
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии пытались скрыться от гаишников с «травой»
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии сотрудники ГАИ остановили иномарку на трассе «Мухоршибирь – Балта». В автомобиле, помимо водителя, находились три пассажира. Во время проверки документов и осмотре машины правоохранители увидели три мешка с веществом растительного происхождения общим весом 1,6 килограммов.

Водитель рассказал, что вечером 23 ноября ему позвонил друг и попросил подвезти. После к ним присоединились еще два человека, с которыми был знаком его приятель. Те попросили остановиться в поле. Там мужчины собрали марихуану, для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Когда друзья покинули место сбора, водитель автомобиля заметил экипаж ДПС, и пассажиры попытались избавиться от мешков с запрещенным содержимым и скрыться от сотрудников», - рассказали в МВД по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что житель Улан-Удэ сел в такси с 5 кг марихуаны. Машину остановили сотрудники ГАИ.

