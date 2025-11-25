Общество 25.11.2025 в 12:38
Олимпийский чемпион опоздал на встречу в Улан-Удэ
Причиной этого стали проблемы с самолетом
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ встреча с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Никитой Крюковым переносится на вечер и в новое место. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, причиной этого стали «технические проблемы с самолетом и поздним приездом нашего гостя». Вероятно, Никита Крюков летел на самолете «Аэрофлота», который посадили в Иркутске из-за технических проблем.
«Ждём всех и надеемся на взаимопонимание. Приносим свои извинения за неудобства», - прокомментировали ситуацию в министерстве спорта.
