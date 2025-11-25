Общество 25.11.2025 в 12:38

Олимпийский чемпион опоздал на встречу в Улан-Удэ

Причиной этого стали проблемы с самолетом
Текст: Андрей Константинов
Олимпийский чемпион опоздал на встречу в Улан-Удэ
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ встреча с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Никитой Крюковым переносится на вечер и в новое место. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, причиной этого стали «технические проблемы с самолетом и поздним приездом нашего гостя». Вероятно, Никита Крюков летел на самолете «Аэрофлота», который посадили в Иркутске из-за технических проблем. 

«Ждём всех и надеемся на взаимопонимание. Приносим свои извинения за неудобства», - прокомментировали ситуацию в министерстве спорта.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
