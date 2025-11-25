Общество 25.11.2025 в 12:44

Оперативник УБЭП обвинен в получении взятки

В Иркутске за 6 миллионов полицейский обещал бизнесмену сократить пени по налогам
Текст: Иван Иванов
Оперативник УБЭП обвинен в получении взятки
Фото: архив «Номер один»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщается в телеграм-канале Следкома по Иркутской области.

По версии следствия, с марта по май 2024 года генеральный директор одной из коммерческих организаций с целью снижения суммы недоимки, штрафов и пени, выявленных в ходе выездной налоговой проверки, проведенной в отношении его общества, передал денежные средства в сумме 6 млн рублей в качестве взятки посредникам, одним из которых являлся оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, для их дальнейшей якобы передачи сотрудникам, проводившим проверку. Фактически данные денежные средства не передавались и были похищены посредниками.

В настоящее время лица, выступившие в качестве посредников, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он признал себя виновным в совершении инкриминируемого деяния. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

