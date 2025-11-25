Оперативник УБЭП обвинен в получении взятки

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщается в телеграм-канале Следкома по Иркутской области.

По версии следствия, с марта по май 2024 года генеральный директор одной из коммерческих организаций с целью снижения суммы недоимки, штрафов и пени, выявленных в ходе выездной налоговой проверки, проведенной в отношении его общества, передал денежные средства в сумме 6 млн рублей в качестве взятки посредникам, одним из которых являлся оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, для их дальнейшей якобы передачи сотрудникам, проводившим проверку. Фактически данные денежные средства не передавались и были похищены посредниками.

В настоящее время лица, выступившие в качестве посредников, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он признал себя виновным в совершении инкриминируемого деяния. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.